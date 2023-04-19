وزير الداخلية يهنىء الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 أبريل 2023 11:23 صباحاً - بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس/عبدالفتاح السيسى "رئيس جمهورية مصر العربية " بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .. جاء بها: يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن نتقدم لكم بأخلص التهانى وأصدق الأمانى بموفور الصحة والعافية إننا إذ نستقبل هذا العيد المبارك بالإرادة والعزم والتفانى فى الآداء من أجل أمن ورفعة مصرنا الغالية فى ظل مرحلة العطاء والتنمية التى تشهدها بلادنا .. لنتوجه للمولى عز وجل أن يجعله عيد أمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة العربية والإسلامية.

وأرسل وزير الداخلية، برقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفى جبالى – رئيس مجلس النواب.. جاء بها: بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك يُشرفنى وهيئة الشرطة أن أُعرب لسيادتكم والوكلاء ولجميع السادة أعضاء مجلس النواب عن أصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمانى بدوام التوفيق والسداد .. ونحن فى ظلال تلك المناسبة الكريمة التى يفرح فيها المخلصون ويستبشرون بحسن الثواب .. لنرجو من المولى جلت قدرته أن يوفقنا جميعاً للمزيد من التكاتف والتكامل.. وأن يحفظ مصر ويهيىء لها سُبل الرفعة والتقدم والنجاح.. وأن يعيده علينا وعلى شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير والبركات.

وكل عام وسيادتكم بخير ،،

ووجه وزير الداخلية، برقية تهنئة للمستشار/عبدالوهاب عبدالرازق – رئيس مجلس الشيوخ.. جاء بها:

بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك يسعدنى أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات .. لسيادتكم

والسادة أعضاء مجلس الشيوخ بتلك المناسبة المُباركة .. نبتهلُ للمولى جلت قدرته أن يكلل بالسداد مسيرة المؤسسة التشريعية لترسيخ مبادىء سيادة القانون وإعلاء الصالح العام لدفع مسيرة العمل الوطنى للمزيد من التنمية والرخاء.

حفــظ الله مصـــر واحة للخير والأمن

وكل عـــــــام وسيـــادتكم بخـــــير .

وارسل وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور/مصطفى مدبولى – رئيس مجلس الوزراء.. جاء بها: يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن نبعث لسيادتكم بأخلص التهانى وأصدق الأمانى وإننا إذ نستقبل بالإجلال والتقدير هذه المناسبة المباركة بقلوب مطمئنة وعزيمة وإرادة تدفعنا إلى التفانى فى الآداء والإصرار على تحقيق أقصى درجات الأمن والإستقرار لمصرنا الغالية وشعب مصر العظيم سائلين المولى العلى القدير أن يسدد المسيرة الوطنية المخلصة نحو المزيد من التنمية والإزدهار ، وأن يعيده على سيادتكم بالخير واليمن والبركات.

وارسل وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور/ أحمد الطيب - شيخ الأزهر.. جاء بها :يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن نبعث لفضيلتكم ولعلماء الأزهر الشريف بأصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمانى بموفور الصحة ودوام التوفيق .. سائلين المولى العلى القدير أن يسدد جهودكم المستنيرة لنشر صحيح الدين الحنيف .. وإعلاء قيم العدل والحق لمواجهة الفكر المتطرف، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصرنا الغالية وشعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير والبركات.

ووجه وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أول/محمد زكى– القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.. جاء بها:

يسعدنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة

والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود

وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بأخلص التهانى وأصدق الأمانى .. سائلين المولى العلى القدير أن يحفظ قواتنا المسلحة درعاً للوطن وللأمة العربية والإسلامية لتبقى راية مصرنا الغالية خفاقة بجهود أبنائها وتكاتف مؤسساتها فى ظل المسيرة الوطنية المخلصة نحو المزيد من الإزدهار والرخاء.

وبعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق/أسامة عسكر– رئيس أركان حرب القوات المسلحة .. جاء بها :

يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن نبعث لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بأخلص التهانى وأطيب الأمانى .. سائلين المولى

عز وجل أن يسدد جهود المخلصين للدفاع عن أمن وإستقرار مصرنا الغالية وحماية شعبها العظيم .. إنه تعالى نعم المولى

ونعم النصير.

وارسل وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور/ محمد مختار جمعة – وزير الأوقاف.. جاء بها :يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن أبعث لسيادتكم بأصدق التهانى وأصدق الأمانى .. سائلاً المولى عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والتوفيق .. ويسدد على طريق الحق جهودكم المخلصة لنشر سماحة الدين الحنيف .. وإعلاء لقيم العدل والرحمة .. لتنعم مصرنا الغالية بالسلام والأمان على مر الزمان .. وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمَّن والبركات.

ووجه وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور/شوقى علام – مفتى جمهورية مصر العربية .. جاء بها :بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك يسعدنى وهيئة الشرطة أن نبعث لفضيلتكم بأصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمانى بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد .. سائلاً المولى العلى القدير أن يجعله عيد أمن وسلام على شعب مصر العظيم وشعوب الأمة العربية والإسلامية.

وارسل وزير الداخلية، برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام . . بوزارة الداخلية .. جاء بها:يطيب لى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أن أتقدم لجميــع الأخــوة مـن القيـــادات والضبــــاط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام .. بأصدق التهانى وخالص التمنيات فى تلك المناسبة التى ترسخ فى النفوس قيم الإثابة وحسن الجزاء على العمل الجاد والمخلص والإجتهاد فى البذل والفداء .. لنجد فيها دافعاً لنا لمواصلة العطاء فى سبيل تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الأمنية .. فى حفظ أمن مصر وأمان شعبها العظيم لتحقيق مرتجيات مسيرة العمل الوطنى .. فى التنمية والإزدهار والرخاء.