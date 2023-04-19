وزير قطاع الأعمال يوجه بزراعة الذرة الشامية والصفراء فى أراضى توشكى

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ووجه الدكتور عصمت بزراعة محصول الذرة الشامية والصفراء خلال الموسم الزراعى الصيفى الحالى، وبدء زراعة مساحة تجريبية بمحصول فول الصويا تمهيدا للتوسع فى زراعة المحصول خلال الموسم المقبل.
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، خلال اجتماعه والمحاسب أسامة الحسينى القائم بأعمال رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير التى تتبعها الشركة، واللواء أحمد حسانين الرئيس غير التنفيذى لشركة جنوب الوادى، والوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى، ودعاء سليمة رئيس جهاز تحديث الصناعة، أن توشكى منطقة واعدة وبكر وتصلح لإقامة أنواع متعددة من المشروعات البيطرية ومشروعات التصنيع الزراعى، ويجب استغلال إمكانيات جهازى التمثيل التجارى وتحديث الصناعة فى شرح الفرص الاستثمارية المتاحة والتعريف بها فى ظل توافر المياة اللازمة لمختلف الأنشطة الاستثمارية سواء كانت زراعية أو تصنيع زراعى، بالإضافة إلى الاستثمار فى الثروة الحيوانية ومشروعات تصنيع اللحوم.
وقال الدكتور عصمت إن هناك نماذج ناجحة للتعاون مع القطاع الخاص فى زراعة مساحات تقترب من 15 ألف فدان، وإن هناك ما يقرب من 4000 فدان جاهزة للزراعة ومزودة بأحدث وسائل الرى المدفعى وتصلح للزراعة بمختلف أنواع المحاصيل، مشيرا إلى إمكانية زيادة الطاقة الإنتاجية فى المجزر الآلى إلى 100 ألف رأس سنويا، وإضافة مساحات جديدة إلى المحجر البيطرى، والنظر فى توفير التمويل اللازم لإقامة مصنع الجلود الملحق بالمجزر.
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