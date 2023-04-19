إعلان نتائج نهائى الدورة الرمضانية للجامعات والمعاهد العليا

جدة - نرمين السيد - أقيم نهائى الدورة الرمضانية للجامعات والمعاهد العليا المصرية برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.





وأسفرت النتائج النهائية عن الآتى: - المركز الأول: جامعة بنها. - المركز الثانى: جامعة المنوفية. - المركز الثالث: جامعة بنى سويف. - المركز الرابع: وزارة التعليم العالى. - حصل اللاعب شاهر وليد من التعليم العالى على جائزة أفضل لاعب بالبطولة. - حصل اللاعب محمود هانى من جامعة بنها على جائزة هداف البطولة. - حصل اللاعب سيد أحمد سيد من جامعة بنها على جائزة أفضل حارس مرمى. يذكر أن البطولة أقيمت بإشراف الدكتور صبحى حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات، الدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضى للجامعات، الكابتن أحمد شوبير عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضى للجامعات، الدكتور أحمد فاروق عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضى للجامعات، الدكتور طارق عبد العزيز عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضى للجامعات، الدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة وعضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضى للجامعات، الدكتورة سونيا عبدالوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، الكابتن بهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضى للجامعات، الدكتور ياسر مبروك مدير البطولة بالاتحاد الرياضى للجامعات.

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