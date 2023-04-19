معهد الفلك يعلن مواعيد صلاة عيد الفطر فى القاهرة والمحافظات

جدة - نرمين السيد - حدد المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك بعد غد الجمعة، وستكون فى القاهرة والجيزة فى الساعة الخامسة و47 دقيقة، بينما تكون فى الإسكندرية فى الساعة الخامسة و51 دقيقة، وذلك طبقا للحسابات الفلكية التى أجراها علماء المعهد.





وأشار المعهد فى بيان أصدره اليوم الأربعاء، إلى أن طابا أول المواقع المصرية تأدية لصلاة عيد الفطر، ويحين موعدها فى الساعة الخامسة و33 دقيقة، فيما تكون مدينة السلوم آخر مدن مصر تأدية للصلاة التى يحين موعدها فى السادسة و10 دقائق. وأوضح أن صلاة عيد الفطر المبارك سيحل موعدها فى بورسعيد والسويس والإسماعيلية فى الساعة الخامسة و42 دقيقة،وفى العريش فى الساعة الخامسة و36 دقيقة وفى الطور فى الخامسة و40 دقيقة. وذكر المعهد أن سكان مدينتى سانت كاترين وشرم الشيخ سيؤدون صلاة عيد الفطر فى الساعة الخامسة و38 دقيقة، وفى دمنهور وبنى سويف فى الخامسة و49 دقيقة، وفى طنطا وبنها وكفر الشيخ وأسوان فى الخامسة و47 دقيقة. وأضاف أن صلاة عيد الفطر فى المنصورة والزقازيق وقنا ستكون فى الساعة الخامسة و46 دقيقة،وفى شبين الكوم فى الخامسة و48 دقيقة، والفيوم فى الخامسة و50 دقيقة،وفى المنيا وأسيوط فى الخامسة و51 دقيقة. وكشفت الحسابات الفلكية التى أجراها علماء المعهد عن موعد صلاة عيد الفطر فى أبوسمبل فى الخامسة و54 دقيقة، ومرسى مطروح فى السادسة ودقيقتين، والغردقة فى الخامسة و40 دقيقة، والخارجة فى الخامسة و56 دقيقة، ودمياط فى الخامسة و43 دقيقة، نوبيع فى الخامسة و35 دقيقة، وحلايب فى الساعة الخامسة و34 دقيقة وشلاتين فى الخامسة و37 دقيقة.

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