رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 أبريل 2023 10:26 صباحاً - هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وفي برقيته بهذه المناسبة، عبر رئيس مجلس الوزراء بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، عن تقديم أسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات للرئيس السيسي، داعيا الله عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على السيد رئيس الجمهورية بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

وجدد الدكتور مصطفى مدبولي العهد للرئيس على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء؛ من أجل مواصلة المسيرة التنموية، التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات تحت قيادة سيادته، لينعم أبناء الوطن بالخير والتقدم، سائلا المولى عز وجل دوام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم.