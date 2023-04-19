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فريق "سيدات سلة الأهلى" يتوج ببطولة كأس مصر

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 أبريل 2023 02:24 صباحاً - توج الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي ببطولة كأس مصر، بعد الفوز على الجزيرة بنتيجة 90-77، في المباراة التي جمعت الفريقين في ختام منافسات البطولة.

 

أقيمت المباراة على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وقدم خلالها الأهلي عرضًا قويًّا، ونجح في فرض سيطرته بفضل الدفاع القوي والهجوم السريع والرميات الثلاثية، ليحقق فوزًا مستحقًّا على حساب الجزيرة.

 

وشهدت المباراة تركيزًا كبيرّا من جانب طارق خيري المدير الفني على السرعة والدقة في تنفيذ الهجمات، والتركيز الشديد في مناطق الدفاع والهجوم، مما ساعد الفريق على إحكام السيطرة وحسم المباراة.

 

وانتهت الفترة الأولى بتقدم الأهلي بنتيجة 25-15، وفي الفترة الثانية واصل الفريق تقدمه بنتيجة 58-31، ليتقدم «سيدات سلة الأهلي» في الفترة الثالثة بنتيجة  73-48، وانتهت الفترة الرابعة والمباراة بنتيجة 90-77.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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