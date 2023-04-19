محافظ الشرقية يشدد على تكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين العامة

جدة - نرمين السيد - شدد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب على ضرورة استمرار تكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين العامة وبمحيط المساجد التى ستشهد صلاة العيد بنطاق المحافظة مع استمرار حملات رفع الاشغالات المخالفة من الشوارع لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين والزائرين لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ اليوم الثلاثاء مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى الإدارات العامة بالديوان العام، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطى والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبى المحافظ.

كلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع وكيل وزارة الزراعة والأجهزة الأمنية للتصدى لمنع التعديات على الرقعة الزراعية وأراضى أملاك الدولة ومخالفات البناء والتعامل مع المخالفة فى مهدها بكل حزم دون أى تهاون وذلك خلال إجازة عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أنه لن يسمح بأى إهمال أو تراخى فى العمل.

وأكد غراب، على ضرورة أحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومنافذ بيع السلع والمواد الغذائية والتأكد من توافرها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتطبيق القانون على المخالفين، مؤكدا أن الجهاز التنفيذى لا يألو جهدًا فى توفير احتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.