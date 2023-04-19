ميلان يتعادل مع نابولي ويتأهل لنصف نهائى دوري أبطال أوروبا.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 أبريل 2023 12:30 صباحاً - تأهل فريق ميلان إلى الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، عقب تعادله مع مضيفه نابولي بنتيجة 1-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، وذلك فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لموسم 2022-2023.

أحرز هدف ميلان الوحيد المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو في الدقيقة 43 من مجهود فردي رائع للبرتغالي رفائيل لياو الذي انطلق بالكرة وراوغ المدافعين ليمررها إلى الفرنسي أمام المرمى. وقبل إحراز الهدف أهدر جيرو ركلة جزاء للروسونيري في الدقيقة 23.

وفي الشوط الثاني أهدر نابولي أيضا ركلة جزاء في الدقيقة 82 عبر الجورجي كفاراتسيخيليا، واستمرت النتيجة حتى الدقيقة 93 ليسجل فيكتور أوسيمين هدف نابولي التعادل 1-1.

وبهذه النتيجة يتأهل فريق ميلان للدور نصف النهائي بعد الفوز ذهابا 1-0 ليفوز بمجموع المباراتين 2-1، ليواجه الفائز من مباراة إنتر ميلان وبنفيكا مساء الأربعاء.

وجاء تشكيل نابولي كالتالي: حراسة المرمي: ميريت/ الدفاع: دي لورينزو - رحماني - جيسوس – روي/ خط الوسط: ندومبيلي - لوبوتكا – زيلينيسكي/ الهجوم: بوليتانو- كفاراتسخيليا – أوسيمين.

فيما جاء تشكيل ميلان كالتالي: حراسة المرمي: ماينان/ الدفاع: كالابريا - كاير - توموري – هيرنانديز/ خط الوسط: تونالي - كرونيتش – دياز - بن ناصر/ الهجوم: لياو – جيرو.نابولي ضد ميلان

وتاريخياً التقى فريقا ميلان ضد نابولي في 173 مباراة استطاع فيها الروسونيري تحقيق الانتصار في 69 لقاء مقابل خسارة 51 لقاء، والتعادل في 53 مواجهة.

ونجح ميلان في تسجيل 249 هدفاً مقابل 194 هدفاً لصالح فريق نابولي ويأتي جياني ريفيرا لاعب الروسونيري السابق بصدارة قائمة هدافي مباريات الفريقين بواقع 11 هدفاً.