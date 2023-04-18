- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد -
وشارك الآلاف السيناوية فى مائدة الإفطار التى تم تنظيمها تحت شعار "حفل إفطار الأسرة المصرية السيناوية" بحضور اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الذى أكد أن إفطار اليوم يؤكد أن العريش آمنة.
وترأس مشايخ ورموز العائلات من مدن شمال سيناء وفود شاركت فى حضور حفل الإفطار، كما شاركت أسر من عائلات العريش، حيث امتدت المائدة التى تعد الأكبر من نوعها بشمال سيناء، من منطقة ظلال النخيل وصولا لمنطقة المساعيد على شاطئ العريش، وخصصت خياما لاستقبال من يتناولون طعام الإفطار وتوفير إضاءة، ورافقت فعالية الإفطار أنشطة ترفيهية منوعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مؤسسة سيناء للخير تنظم أكبر مائدة إفطار جماعى لأهالى العريش (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.