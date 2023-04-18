تجهيز 90 ساحة لصلاة عيد الفطر المبارك بالإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - أكد نائب محافظ الإسماعيلية المهندس أحمد عصام الدين، اليوم الثلاثاء، تكثيف الحملات المرورية لمنع التكدسات المرورية بالشوارع بالإضافة إلى تأمين ساحات صلاة عيد الفطر المبارك حيث يبلغ عدد ساحات هذا العام 90 ساحة على مستوى كافة مراكز المحافظة.





جاء ذلك خلال اجتماع عقده للإعداد والتجهيز لاستقبال عيد الفطر المبارك، وناقش ضرورة تفعيل غرفة عمليات رئيسية وفرعية بكافة المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مدار الـ 24 ساعة، خلال أيام الإجازة لتلقى أى شكاوى أو بلاغات من المواطنين والتعامل معها بشكل فورى وسريع، مع التأكيد على جاهزية الحماية المدنية لاستقبال أى طارئ ورفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة مع توافر الأمصال والأدوية والأطقم الطبية على مدار اليوم، بالإضافة إلى مناقشة تأمين الحدائق العامة والمتنزهات والنوادى الخاصة مع التأكيد على صيانة ألعاب الأطفال وذلك حفاظًا على أرواح الأطفال مع التأكيد على وجود عمال الإنقاذ بالشواطئ، وناقش الاجتماع تكثيف الحملات المرورية على المواقف وسيارات السرفيس، للتأكد من تطبيق تعريفة الركوب.

كما تم التأكيد على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من سلامة وصلاحية وجودة المنتجات المعروضة بالأسواق مع التأكيد على استمرار فتح معارض ومنافذ السلع الغذائية المخفضة عن مثيلاتها المعروضة بالأسواق وخلال حتى نهاية أجازة عيد الفطر.

وناقش الاجتماع تنظيم مواعيد عمل المخابز البلدية خلال أجازة عيد الفطر المبارك، وذلك مراعاة لتوفير الخبز البلدى للمواطن.. وطالب نائب المحافظ مديرية التموين بالتأكيد على تلبية احتياجات المواطنين من أسطوانات الغاز فى كافة مراكز المحافظة بالإضافة إلى توافر الوقود بمحطات تموين السيارات خلال فترة الإجازة.