الري: تشكيل غرفة طوارئ لمتابعة أوضاع بعثة الوزارة بالسودان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أبريل 2023 07:26 مساءً - ترأس الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا اليوم الثلاثاء بمقر قطاع شئون مياه النيل لبحث أوضاع بعثة الري المصري بالسودان في ظل التوترات التي شهدتها مناطق عدة بدولة السودان الشقيقة.

وأكدت وزارة الري في بيان منذ قليل، أن الاجتماع تناول استعراض تقرير عن موقف أعضاء البعثة ومدى توافر المؤن والاحتياجات الأساسية، كما اتصل الوزير بـ أعضاء بعثة الري المصري للاطمئنان عليهم.

ووجه وزير الري، بتشكيل غرفة طوارئ بقطاع شئون مياه النيل للمتابعة على مدار الساعة لأوضاع البعثة والتنسيق مع الوزارات المختلفة لتوفير كل أوجه الرعاية اللازمة لهم على أن يتم إعداد تقرير يومي لعرضه عليه.

وتم التنبيه بضرورة الالتزام التام بالتنسيق مع السفارة المصرية بالسودان، وتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق التوترات إلى أن يتم استقرار الأوضاع.

وتعرب وزارة الموارد المائية والري، عن خالص تمنياتها باستقرار الأوضاع بدولة السودان الشقيقة وعودة الأمور إلى وضعها الطبيعي في أقرب وقت.