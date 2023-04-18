وظائف شاغرة بالمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التقدم للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية وفريق عمل مدرستى الفواخير للتكنولوجيا التطبيقية ونهضة مصر للتكنولوجيا التطبيقية، وذلك اعتبارا من اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2023، وحتى 28 أبريل 2023.





ويمكن للراغبين فى التقدم لفرص العمل، الدخول إلى هذا الرابط http://tawzef.emis.gov.eg/ وتقوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وشركات القطاع الخاص ومؤسسات تعليمية مرموقة؛ للحفاظ على جودة المدرسة والعملية التعليمية بها، وتهدف إلى تكوين منظومة تعليمية متكاملة تطبق المعايير الدولية فى طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بها، وقادرة على تطوير التعليم الفنى بمصر وجعله يواكب أفضل النظم التعليمية بالعالم، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولى. وأكدت الوزارة أنه سيتم تشكيل فريق عمل المدارس المعلن عنها من العاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة، ويتاح التقدم لوظائف معلمى المواد الثقافية من معلمى التعليم العام والفنى، والوظائف المتخصصة الفنية لمعلمى التعليم الفنى فقط، وسيتم التعامل مع الناجحين فى الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة التى تم التقدم للالتحاق بها، وسيتم التواصل مع المتقدمين فور غلق باب التقدم عبر البريد الإلكترونى والهاتف لتحديد موعد المقابلات الشخصية، التى سيتم على إثرها اختيار فريق عمل كل مدرسة.

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