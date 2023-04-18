علاء عشماوى رئيسا للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا رقم 1360 لعام 2023، بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد برئاسة الدكتور علاء كمال الدين عشماوى، وتعيين الدكتورة راجية طه، نائبا لرئيس الهيئة لشؤون التعليم الأزهرى، والدكتورة ثناء راضى، نائبا لرئيس الهيئة لشؤون التعليم العالى، والدكتورة أسماء مصطفى، نائبا لرئيس الهيئة لشؤون التعليم قبل الجامعى.





كما شمل القرار تعيين أحد عشر عضوا هم: الدكتور علاء عبد الغفار، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة لشئون التعليم قبل الجامعى سابقا، الدكتورة سمية حسنى، العميد الأسبق لكلية الطب جامعة قناة السويس، الدكتورة هدى الطلاوى، الأستاذ بكلية العالج الطبيعى جامعة القاهرة، الدكتورة سحر المرصفى، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، الدكتورة سهير شعراوى، الاستاذ بكلية التجارة جامعة بنها، الدكتور شريف حماد، وزير البحث العلمى الأسبق، الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالى الأسبق، الدكتور رشدى زهران، رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، الدكتورة ميرفت الديب، الاستاذ بكلية التربية جامعة بنها، الدكتورة زينب النجار، الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس والدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب.

والجدير بالذكر أن الدكتور علاء عشماوى، هو أستاذ الهندسة المدنية والتعليم الهندسى، وخبير ومحاضر دولى فى مجال جودة التعليم والاعتماد الأكاديمى، وحصل على بكالوريوس الهندسة المدنية بتقدير "امتياز مع مرتبة الشرف" من جامعة الإسكندرية عام 1989، وحصل على درجتى الماجستير والدكتوراة من جامعة بردو (Purdue) بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمتد خبراته لأكثر من 30 عاما فى مصر والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة فى مجال التعليم العالى والتدريب المهنى والاستشارات الهندسية.

وشغل عشماوى عدة وظائف خلال رحلته المهنية، فقد عمل رئيسا لجامعة دراية (بالمنيا الجديدة) ونائبا لرئيس جامعة البلمند فى دبى للشؤون الأكاديمية، وعميدا لكلية الهندسة وأستاذ الهندسة المدنية بالجامعة الأمريكية فى دبى، وأستاذا مساعدا بجامعة ساوث فلوريدا، وأستاذا زائرا بجامعة لاس أمريكاس بالمكسيك، وباحث بقسم الهندسة الجيوتقنية – جامعة جورجيا للتكنولوجيا (جورجيا تك).

وعلى الصعيد المهنى شغل عشماوى منصب مستشار الرئيس التنفيذى لهيئة الاعتماد الهندسى والتكنولوجى (ABET) بأمريكا، ورئيس مجلس عمداء كليات الهندسة بدولة الإمارات 2015-2016، وحامل لقب "أستاذ باحث" بكلية الهندسة – جامعة نيو مكسيكو، ورئيس الاتحاد الدولى لجمعيات التعليم الهندسى (IFEES) فى الفترة من 2020-2022، وعضو اللجنة التنفيذية للمجلس الدولى لعمداء الهندسة (GEDC) فى الفترة من 2012-2020، وأمين المجلس 2014-2015، وهو محاضر معتمد لدى الجمعية الدولية للتعليم الهندسى (IGIP).

وحصل عشماوى على العديد من الجوائز الدولية، فقد حصل على جائزة EDUCON التقديرية لعام 2019 من جمعية مهندسى الكهرباء والإلكترونيات (IEEE)، وجائزة المعلم المتميز لعام 2020 من الجمعية الدولية للهندسة الصناعية وإدارة العمليات (IEOM Society International)، وجائزة رئيس الجامعة للتطوير المؤسسى – الجامعة الأمريكية فى دبى 2017، وجائزة جيروم كريفانك التقديرية للأستاذ المتميز – جامعة ساوث فلوريدا 2004.

وتعد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد هى الجهة المنوطة باعتماد مؤسسات التعليم العالى وقبل الجامعى والازهرى فى مصر، وهى هيئة مستقلة غير تابعة لأى جهة حكومية وتتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة، ولها مجلس إدارة مستقل مكون من 15 عشر عضوا من ذوى الخبرات العلمية.

ومن أدوار الهيئة إصدار معايير اعتماد المؤسسات التعليمية ونشر ثقافة جودة التعليم بالمؤسسات التعليمية، وتقديم الدعم الفنى لها، وكسب ثقة المجتمع الدولى والمحلى فى التعليم المصرى، ومن أدوارها أيضا تقديم تقرير سنوى لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومجلس النواب عن أداء المؤسسات التعليمية، ونقاط القوة والضعف بها بناء عن زيارات وتقارير الاعتماد للمؤسسات التعليمية بمختلف انواعها (تعليم عالى – قبل الجامعى - والأزهرى) بجميع محافظات جمهورية مصر العربية.