عفو رئاسى عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر وتحرير سيناء

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، القرار رقم 152 لسنة 2023 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وعيد تحرير سيناء.





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