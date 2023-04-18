بداية إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص الخميس 20 أبريل وحتى الثلاثاء 25

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 أبريل 2023 03:30 مساءً - أعلنت وزارة القوى العاملة، أن إجازة عيد الفطر المبارك، وعيد تحرير سيناء تبدأ اعتبارا من الخميس 20 أبريل، حتى الثلاثاء 25 أبريل الجارى، مشيرة إلى أنها إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1405 لسنة 2023 والذي نص في مادته الأولى على أن: "تكون الفترة من الخميس الموافق 20 أبريل حتى الثلاثاء 25 أبريل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.

وأكدت وزارة القوى العاملة، أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الاجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الاجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء، مشيرة إلى أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.