وزيرا خارجية مصر واليونان يؤكدان ضرورة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بالسودان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أبريل 2023 03:29 مساءً - تلقى سامح شكري وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً اليوم الثلاثاء، من وزير خارجية اليونان "نيكوس ديندياس" تناول تطورات الوضع في السودان وأهم ملفات التعاون الثنائي بين البلدين.

وأوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاتصال شهد تأكيد الطرفين على خطورة الوضع الراهن في السودان، وضرورة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار على وجه السرعة، كما اتفق الجانبان على أهمية التعامل مع النزاع القائم باعتباره شأن داخلي، وضرورة عدم تدخل أية أطراف خارجية بشكل يعيق جهود احتواء الأزمة.

وأضاف السفير أحمد أبو زيد في تصريحاته، بأن "شكري" و"ديندياس" أكدا على أهمية استمرار التنسيق خلال المرحلة المقبلة في إطار متابعة العلاقات الثنائية وتدعيمها والبناء على نتائج زيارة الوزير شكري الأخيرة إلى أثينا مطلع الشهر الجاري، فضلاً عن مواصلة التشاور السياسي حول الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك.