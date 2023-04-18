رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس المحافظين

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس المحافظين، لمتابعة العديد من الملفات المهمة فى المحافظات والتى تشمل الاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الفطر المبارك.





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