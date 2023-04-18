شكرى ونظيره اليونانى يؤكدان ضرورة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار فى السودان

جدة - نرمين السيد - تلقى سامح شكرى وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا، اليوم الثلاثاء، من وزير خارجية اليونان "نيكوس ديندياس" تناول تطورات الوضع فى السودان وأهم ملفات التعاون الثنائى بين البلدين.





وأوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال شهد تأكيد الطرفين على خطورة الوضع الراهن فى السودان، وضرورة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار على وجه السرعة، كما اتفق الجانبان على أهمية التعامل مع النزاع القائم باعتباره شأن داخلى، وضرورة عدم تدخل أى أطراف خارجية بشكل يعيق جهود احتواء الأزمة. وأضاف السفير أحمد أبو زيد فى تصريحاته، بأن "شكرى" و"ديندياس" أكدا على أهمية استمرار التنسيق خلال المرحلة المقبلة فى إطار متابعة العلاقات الثنائية وتدعيمها والبناء على نتائج زيارة الوزير شكرى الأخيرة إلى أثينا مطلع الشهر الجارى، فضلاً عن مواصلة التشاور السياسى حول الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك.

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