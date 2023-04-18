البابا تواضروس يهنئ رئيسى النواب والشيوخ بعيد الفطر

جدة - نرمين السيد - وجاء نص البرقية: السيد المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، يسعدنى بالإصالة عن نفسى وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلسكم الموقر بأعمق التهانى بحلول عيد الفطر المبارك، داعيًا أن ينعم الله عليكم بموفور الصحة ويوفق جهودكم المخلصة لتحقيق مزيد من الخطوات فى سبيل رفعة المؤسسة التشريعية من أجل صالح المواطنين وتحقيق ما يطمحون إليه، دمتم فى حفظ الله ورعايته.
كما أرسل قداسة البابا تواضروس الثانى، برقية لرئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق هنأ فيها سيادته وأعضاء المجلس بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وجاء نص البرقية: السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، يسرنى بالإصالة عن نفسى وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلسكم الموقر بأصدق التهانى بحلول عيد الفطر المبارك، مصليًا أن يمنحكم الله موفور الصحة ويوفق جهودكم المخلصة لتحقيق مزيد من التقدم فى سبيل رفعة المؤسسة التشريعية من أجل إعلاء المصلحة العامة للمواطنين وتحقيق آمالهم وطموحاتهم دمتم فى رعاية الله وحفظه.
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