ختام مبادرة دعم المشروعات الصغيرة لأبناء الجالية المصرية بالإمارات

جدة - نرمين السيد - ضمت الاحتفالية عددا كبيرا من أفراد الجالية المصرية بدولة الإمارات وجميع العارضين والعارضات المشاركين.
وأوضحت حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالى بالإمارات فى بيان اليوم أنه تم الاحتفال بختام المبادرة المصرية لدعم المشروعات الصغيرة فى نسختها الثانية والتى نظمها مكتب التمثيل العمالى وأستمرت لمدة 10 أيام من 7 أبريل حتى 16 أبريل الجارى.
وكرم المكتب كل العارضين والعارضات الذين أعربوا عن سعادتهم بنجاح المبادرة والتنظيم لكل الفعاليات المقدمة والتى جمعت الأسرة المصرية بدولة الإمارات وشعروا كأنهم فى مصر، كما تم إحياء ليالى رمضان بكل الأجواء المصرية الرمضانية.
وأكدت الملحق العمالى أن هذه المبادرة أقيمت للعام الثانى على التوالى بعد أن حققت نجاحا مميزا فى العام الماضى، وهى عبارة عن ترويج للمنتجات الخاصة بالجالية المصرية بالإمارات.
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