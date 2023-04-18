البابا تواضروس يهنئ شيخ الأزهر ووزير الأوقاف والمفتى بعيد الفطر

جدة - نرمين السيد - بعث قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة عيد الفطر المبارك.





وجاء نص البرقية: فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، يسرنى بالإصالة عن نفسى وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أحبائنا المسلمين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

داعين أن يوفقكم الله لاستكمال عملكم الدؤوب لإعلاء شأن وطننا العزيز والقيام بالدور التنويرى لنشر الوعى وقيم التسامح والأخوة الإنسانية وثقافة السلام والمواطنة والعيش المشترك، دمتم فى رعاية الله وحفظه.

كما بعث برقية تهنئة لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وجاء نص البرقية كالتالى: فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، يسعدنى بالإصالة عن نفسى وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين الله أن يوفق جهودكم المخلصة لنشر الوعى والفكر المستنير وترسيخ ثقافة الحوار والعيش المشترك فى كافة ربوع البلاد دمتم محفوظين بعناية الله ورعايته".

وأرسل قداسة البابا تواضروس الثانى، برقية تهنئة لفضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وجاء نص البرقية: فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، يسرنى بالإصالة عن نفسى وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين الله أن يوفق جهودكم المخلصة لتحقيق رسالتكم الحضارية فى نشر المحبة و ترسيخ قيم التسامح والعيش المشترك، دمتم فى رعاية الله وحفظه.