الرئيس السيسى يكرم عددا من حفظة القرآن الكريم خلال احتفالية ليلة القدر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أبريل 2023 11:31 صباحاً - كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية مصر بليلة القدر، عددا من حفظة القرآن الكريم من مصر والخارج، وذلك بمنحهم شهادات التقدير والجوائز المالية.

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفائز بالمركز الأول ماهر محمد عبد النبي، ومنحه جائزة قدرها 250 ألف جنيه، كما كرم أسرة كاملة من حفظة القرآن الكريم ومكونة من غازي الزياتة، وصالح غازي الزياتة، وأحمد غازي الزياتة، ومنحهم جائزة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل فرد من أفراد الأسرة.

كما كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي كل من:

الفائز المركز الأول محمد أحمد عبد الغاني من حفظة القرآن الكريم كاملا، ومنحه جائزة مالية جائزة قدرها 200 ألف جنيه.

من حفظة القرآن الكريم كاملا بالقراءات السبع، حمادة محمد خطاب ومنحه جائزة مالية قدرها 200 ألف جنيه.

من حفظة القرآن الكريم كاملا من دولة غانا عبد الصمد آدم، ومنحه جائزة قدرها 200 ألف جنيه.

فاطمة شايا موسى الفائزة بالمركز الثاني من المالديف ومنحها جائزة مالية قدرها 50 ألف جنيه.

تنوير حسين من حفظة القرآن الكريم من غير الناطقين باللغة العربية من دولة بنجلاديش ومنحه جائزة مالية قدرها 150 ألف جنيه.

منى أحمد عباس من حفظة القرآن الكريم كاملا مع تفسير جزء عم ومنحها جائزة مالية قدرها 150 ألف جنيه.

تكريم المُحفظ المثالي مصطفى محمد عبد الله، ومنحه جائزة مالية قدرها 150 ألف جنيه.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في احتفالية مصر بـ"ليلة القدر"، والتي تنظمها وزارة الأوقاف لتكريم حفظة القرآن الكريم من مصر ومختلف دول العالم.

ومن المقرر أن يشارك في الاحتفال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، ووزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، وعددًا من الوزراء وسفراء بعض الدول الإسلامية والعربية بالقاهرة، ولفيف من علماء وقيادات الأزهر والأوقاف.