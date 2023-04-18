البابا تواضروس الثانى يهنئ الرئيس السيسى بحلول عيد الفطر المبارك

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أبريل 2023 11:31 صباحاً - قدم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بحلول عيد الفطر المبارك.

وبعث قداسته برقية تهنئة بهذه المناسبة قال فيها:

"السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية

بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسعدني أن أقدم لفخامتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مصلين أن يعطيكم الله قوة ومعونة لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات لأجل تنمية بلادنا والنجاح في مواجهة التحديات المختلفة في مسيرة الوطن، وأن ينعم عليكم بموفور الصحة، ويبارك عملكم الدؤوب الذي تبذلونه على كافة الأصعدة في طريق الجمهورية الجديدة وتحقيق الحياة الكريمة التي يستحقها المصريون".

واختتم قداسة البابا تهنئته "دمتم محفوظين بعناية الله، ودام الخير والنماء والسلامة لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ترأس مساء السبت، قداس عيد القيامة المجيد من الكاتدرائية المرقسية الكبري بالعباسية، بعد صيام دام 55 يوما، وذلك بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة.

ودخل قداسة البابا تواضروس الثاني إلى الكنيسة الكبرى وسط مجموعة من الآباء الأساقفة والكهنة والرهبان والشمامسة بملابسهم الطقسية المميزة، وهم يحملون الصلبان ومرددين الألحان الخاصة بعيد القيامة المجيد، حيث تزينت الكنيسة بالأعلام البيضاء والورود ابتهاجا بالعيد.

ونقل التلفزيون المصرى صلوات القداس الإلهى على الهواء مباشرة، كما يتم نقل الصلوات عبر القنوات الفضائية المسيحية والصفحة الرسمية للمتحدث بإسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.