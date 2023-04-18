مصدر أمنى ينفى انتحار نزيل بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل

جدة - نرمين السيد - وأكد أن تلك الإدعاءات تأتى فى إطار محاولات الجماعة الإرهابية اليائسة لإثارة الرأى العام والتى أصبحت محل إستهجان المجتمع المصرى، فى ضوء ما دأبت عليه الجماعة من تزييف للحقائق ونشر الأكاذيب المختلقة.

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