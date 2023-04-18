جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، أن ليلة القدر تمثل مناسبة طيبة للتفكر والتأمل فى التغيير الهائل الذى انطلق برسالة الإسلام ونشرها فى كل الدنيا، والانطلاق نحو الجد والاجتهاد بعزيمة لا تلين نحو تعمير الأرض.
وأوضح أن طريق العمل الدؤوب هو السبيل لمن ابتغى السداد والنجاح، والطريق الذى نهتدى ونمضى به بثقة من الله وإمكانيات الشعب، وأن الله لن يضيع أجر من أحسن عملا.
وتعقد الاحتفالية فى مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، وتنظمها وزارة الأوقاف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى: الأمة تتطلع إلى توضيح صحيح الإسلام كقوة دفع من أجل التقدم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.