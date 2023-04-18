عاجل.. السيسى: الأمة تتطلع إلى توضيح صحيح الإسلام كقوة دفع من أجل التقدم

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، أن ليلة القدر تمثل مناسبة طيبة للتفكر والتأمل فى التغيير الهائل الذى انطلق برسالة الإسلام ونشرها فى كل الدنيا، والانطلاق نحو الجد والاجتهاد بعزيمة لا تلين نحو تعمير الأرض.

وأوضح أن طريق العمل الدؤوب هو السبيل لمن ابتغى السداد والنجاح، والطريق الذى نهتدى ونمضى به بثقة من الله وإمكانيات الشعب، وأن الله لن يضيع أجر من أحسن عملا.

وتعقد الاحتفالية فى مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، وتنظمها وزارة الأوقاف.