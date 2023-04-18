جدة - نرمين السيد - وتحدث الفيلم عن الإنجازات التى شهدتها مصر فى القطاع الدينى، وتطوير المساجد، خلال الـ 9 سنوات الماضية، مشيرا إلى صيانة نحو 10 آلاف مسجد.
ولفت الفيلم إلى تدشين مركز مصر العملاق الثقافى الإسلامى، مع بداية شهر رمضان الحالى ليجسد رؤية مصر فى خدمة القرآن والفكر الوسطى، وتشييد مسجد يحمل اسم مصر، مع دار القرآن الكريم.
وتعقد الاحتفالية فى مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، وتنظمها وزارة الأوقاف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر دار القرآن.. السيسى يشاهد فيلما حول إنجازات القطاع الدينى فى مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.