وزير الأوقاف: تكريم السيسى لأهل القرآن من إجلال الله وتعظيم شعائره

جدة - نرمين السيد - وأضاف جمعة، خلال كلمته فى احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن عناية القرآن عناية بكل ما يتصل به من حفظ وتفسير ودراسة وفهمة، والمسابقة العالمية لحفظ القرآن والتى نظمتها وزارة الأوقاف تضمنت محاور تتعلق بتفسير القرآن، فالنص ثابت مقدس وهو معطاء إلى يوم القيامة وعلينا أن نبذل أقصى طاقتنا لفهم القرآن.

وقدم وزير الأوقاف، الشكر للرئيس السيسى على رفع مستوى معيشة الأئمة.

ويحضر الاحتفالية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وعدد من الوزراء والمسؤولين وبعض أئمة وزارة الأوقاف.

وتعقد الاحتفالية فى مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، وتنظمها وزارة الأوقاف.