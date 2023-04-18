عاجل.. السيسى يصل مقر احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ قليل، إلى مقر احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر.



جدة - نرمين السيد - وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ قليل، إلى مقر احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر.

وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى يشهد اليوم احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر.

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