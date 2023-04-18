الرئيس السيسى يصافح أحمد عمر هاشم فى احتفالية ليلة القدر

جدة - نرمين السيد - وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى يشهد اليوم احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر. وكان قد وجَّه الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، الشكر والتقدير لـ الرئيس عبدالفتاح السيسى، لعنايته بعلماء الأزهر الشريف جامعًا وجامعة؛ بعدما وجه بإرسال طائرة مجهزة لنقل العالم الكبير الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء، من مالطا إلى القاهرة.

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