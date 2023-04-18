تأكيد السيسى موقف مصر الثابت بعدم التدخل فى شؤون الدول أبرز اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - فمن جانبها، أبرزت صحيفة (الأهرام) تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن ما يحدث فى دولة السودان الشقيق هو شأن داخلى ولا ينبغى التدخل فيه حتى لا يحدث تأجيج للصراع الذى لا يعد مناسبا للسودان ولا للمنطقة بأكملها، مشددا على أن موقف مصر الثابت هو عدم التدخل فى شئون الدول لأن مصر تعتبر أن كل دولة لها خصوصيتها فى إدارة سياستها الداخلية وأوضاعها.

جاءت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال ترؤسه أمس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، حيث تناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها فى حماية ركائز الأمن القومى المصرى على جميع الاتجاهات الإستراتيجية.

وتضمن الاجتماع استعراض تداعيات الأحداث الجارية داخل السودان الشقيق جراء حالة التصعيد بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع بجمهورية السودان، وما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع خلال الفترة القادمة من نتائج وتداعيات تؤثر على أمن وسلامة المنطقة.

وأكد الرئيس السيسى، خلال الاجتماع، حرص مصر الدائم فى سياستها الخارجية خلال السنوات الماضية أن تكون عنصرا متوازنا ومعتدلا فى إدارة سياستها مع قضايا المنطقة.

وأضاف الرئيس أنه بالنظر للأوضاع التى كانت متواجدة خلال الشهور الماضية فى الضفة الغربية والمسجد الأقصى وقطاع غزة كانت مصر تقوم دائما بدور إيجابى للغاية كان الهدف منه الحفاظ على التهدئة وعدم تصعيد الموقف.

وشدد الرئيس على أن مصر تتعامل مع الدول الأخرى بهدف البناء والتنمية والتعمير، بعيدا عن التدخل فى شئون هذه الدول، مجددا موقف مصر الثابت بعدم التدخل فى شئون الدول، مشيرا إلى أن مصر كانت تقوم دائما بدور الوساطة ولعب دور إيجابى لإحداث هدوء واستعادة الأمن والسلام والاستقرار سواء فى دولة السودان أو غيرها.

واستعرض الرئيس الجهود التى تمت خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أشار إلى الاتصال الذى تم مع السكرتير العام للأمم المتحدة وتوجيه نداء لاستعادة الهدوء والجلوس إلى مائدة الحوار بين الأشقاء فى دولة السودان سواء كان الجيش السودانى أو قوات الدعم السريع، موضحا أنه ليس من مصلحة السودان أن يكون هناك اقتتال داخلى بين الفرقاء وتطور الصراع بشكل غير مناسب للسودان أو المنطقة كلها، مؤكدا أهمية الجلوس على مائدة المفاوضات والوصول بجميع الأطروحات إلى إجراء يجنب السودان المزيد من التدهور.

وأشار الرئيس إلى أنه عندما غاب الحوار فى دول أخرى وارتفع صوت السلاح كانت النتيجة عدم استقرار هذه الدول ودفعت تكلفة كبيرة من أمنها وسلامتها واقتصادها وفقدت وقتا ثمينا كان يمكن استثماره فى البناء والتنمية والتعمير.

وشدد الرئيس مجددا على أن مصر لا تتدخل فى شئون الدول الأخرى، لأن مصر تعتبر أنه لو لم يكن التدخل إيجابيا فهو تدخل لا يصب فى مصلحة العلاقات، مؤكدا أن التاريخ سيسجل المواقف السلبية والإيجابية ومصر تحرص دائما على أن تتسم سياستها بالتوازن.

وأشار الرئيس السيسى إلى أنه أكد لرئيس جنوب السودان سيلفا كير استعداد مصر للتعاون معها فى القيام بدور الوساطة بين الأشقاء فى السودان وصولا إلى التفاوض بين الأشقاء، مشيرا إلى أن الاتصالات مستمرة سواء مع الجيش السودانى أو مع قوات الدعم السريع من أجل حثهم وتشجيعهم على إيقاف إطلاق النار وحقن دماء السودانيين والوصول إلى تفاوض يؤدى إلى استعادة الاستقرار.

وأضاف السيسى أنه من ضمن الاتصالات المكثفة التى تقوم بها مصر التأكيد على أمن وسلامة القوات المصرية فى السودان التى كانت متواجدة وفقًا لبروتوكول بين مصر والدولة السودانية للتدريب المشترك، وهذا الأمر لابد أن يكون واضحا لنا جميعًا كدولة أن هذه القوات كانت موجودة ليس لدعم طرف على الآخر.

وأوضح الرئيس أن القوات المصرية فى السودان هى قوات رمزية للتدريب مع الأشقاء فى السودان، وليس لها هدف آخر، مضيفا: «نكثف الاتصالات مع الأشقاء فى السودان للوصول إلى هدنة ووقف إطلاق النار والتفاوض للوصول إلى حل ينهى هذه الأزمة فى أسرع وقت ممكن حقنا لدماء السودانيين ومنع مزيد من التدهور وعدم الاستقرار».

وتابع الرئيس: «الاتصالات التى نقوم بها أيضا للتأكيد على أمن وسلامة العناصر المصرية وهذا ما سمعناه خلال تصريحات قائد قوات الدعم السريع بأنهم فى أمن وسلام وتحت مسئوليته الشخصية ونتمنى أن نستعيد هذه القوات فى أسرع وقت ممكن».

ودعا الرئيس الله أن يحيط المنطقة بالأمن والسلام واستعادة الاستقرار الذى تستحقه لشعوبها.

وفى سياق آخر، سلطت صحيفة (الجمهورية) الضوء على تأكيد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن تطوير الأسطول البحرى للقناة يتصدر أولويات العمل ضمن استراتيجية التطوير بالهيئة بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية بضرورة مواكبة التطور التكنولوجى المتسارع فى مجال صناعة الوحدات البحرية المعاونة، وتلبية الحاجة لتدعيم الأسطول البحرى بالهيئة بوحدات جديدة فى ظل زيادة المتوسط اليومى فى أعداد السفن العابرة للقناة، وأعرب عن تطلعه لما يحمله المستقبل من فرص واعدة نحو توطين صناعة الوحدات البحرية المعاونة وتدعيم المكانة الرائدة للقناة فى ظل ما تتمتع به ترسانة بورسعيد البحرية من خبرات متراكمة فى مجال بناء وإصلاح السفن وما تمتلكه من كوادر بشرية مدربة.

جاء ذلك خلال تفقده، أعمال بناء القاطرات الجديدة «محمد نجم» و«محمد الغمري» و«جلال الديب» وذلك على هامش زيارته لترسانة بورسعيد البحرية، مساء أمس الأول، يرافقه عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها، فى ضوء المتابعة الدورية لسير العمل والوقوف على معدلات بناء القاطرات الجديدة.

واطلع رئيس الهيئة على مستجدات أعمال بناء القاطرات الجديدة حيث بلغت نسبة إنجاز أعمال البناء والأعمال الميكانيكية والكهربائية بالقاطرة محمد نجم 48%، و29% للقاطرة «محمد الغمري» بينما بلغت نسبة الإنجاز بالقاطرة «جلال الديب» 17%.

يأتى ذلك ضمن بنود التعاقد بين هيئة قناة السويس وشركة جوانزو الصينية الذى يتضمن بناء عدد 6 قاطرات جديدة منها ثلاث قاطرات بالترسانة الصينية تم الانتهاء من بنائها بالفعل وثلاث مماثلة بترسانة بورسعيد البحرية، وتتماثل المواصفات الفنية للقاطرات الثلاث الجديدة الجارى بناؤها بترسانة بورسعيد مع أحدث قاطرات الهيئة» أمين زيد» و» محمد بشير « و» نبيل الهلالي» بناء جديد بترسانة جوانزو الصينية وفق التكنولوجيا الأحدث عالميا، حيث يبلغ طول القاطرة الواحدة 32 مترا، وعرضها 12.8 متر، وتعمل برفاصات ASD، وتصل قوة شدها إلى 75 طنا.

ووجه رئيس الهيئة بضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لتدشين القاطرات الجديدة والمخطط تدشينها تباعا ابتداء من النصف الثانى من العام الحالى على أن يتبع ذلك بدء اختبارات التجارب تمهيدا لتشغيلها ودخولها الخدمة.

من جانبه، أعرب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن سعادته بوجوده بترسانة بورسعيد البحرية الصرح الصناعى العريق، مشيدا بما تزخر به الترسانة من عناصر ومقومات نجاح تحمل الفخر لمدينة بورسعيد بأكملها، مؤكدا استمرار التعاون المثمر والبناء بين محافظة بورسعيد وهيئة قناة السويس فى العديد من المشروعات التنموية والخدمية.

وفى إطار منفصل، ألقت صحيفة (المصرى اليوم) الضوء على تأكيد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية التنسيق بين شركات البترول من خلال استخدام التسهيلات المتاحة بمنطقة الصحراء الغربية، التى تعد إحدى أهم مناطق الإنتاج البترولى فى مصر، مؤكدا أن الأسعار الحالية تشجع الشركاء على بذل المزيد من جهود زيادة الإنتاج.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الدورى الثالث لمتابعة سير العمل فى تنفيذ خطط تكامل وتحسين كفاءة العمليات بين الشركات ذات معدلات الإنتاج الصغيرة.