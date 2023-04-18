محافظ القاهرة: توافر جميع السلع فى أكثر من 2600 منفذ

جدة - نرمين السيد - أكد خالد عبد العال، محافظ القاهرة، توافر جميع السلع بأسعار مخفضة فى الأسواق من خلال أكثر من 2600 منفذًا ثابتًا ومتحركاً من بينها أكثر من 130 منفذًا جديدًا تم إقامتها بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية فى كافة الأحياء خاصة المناطق الأكثر احتياجًا.





يأتى هذا؛ تخفيفًا عن كاهل المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتخفيف العبء عن المواطنين خاصة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك مع ضمان وصول السلع لهم بسهولة وبالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.

وطالب محافظ القاهرة مدير مديرية التموين بالتنسيق مع مديريتى الطب البيطرى والشؤون الصحية لعمل حملات دورية مكثفة على محلات الجزارة وبيع اللحوم ومحلات وأسواق بيع الأسماك الطازجة ومحلات الأسماك المدخنة والمملحة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك حفاظًا على صحة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ومن جانبه، أشار اللواء عبد النعيم حامد، مدير مديرية التموين أنه تم تشكيل غرفة عمليات للعمل خلال أيام العيد تضم قيادات المديرية ومديرى الإدارات الداخلية لتلقى بلاغات المواطنين والعمل على حلها مع وجود غرفة عمليات لجميع الإدارات التموينية الفرعية بالاحياء لتلقى بلاغات المواطنين على أرقام "274420019 – 27420025 – 27420037- 27420038"

وأشار مدير مديرية التموين بأن مواعيد المخابز ستعود للعمل مرة أخرى إلى مواعيد ما قبل حلول شهر رمضان لتوفير الخبز خلال ساعات اليوم مع المتابعة المستمرة من كافة الأجهزة التموينية ، والغاء اجازات مفتشي الرقابة التجارية والتموينية.

وأوضح مدير مديرية التموين أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها وفرت كميات كبيرة من السلع والسكر المحلى والمسلى والزبد الطبيعى والأسماك الطازجة والمجمدة واللحوم والبيض والرنجة من خلال المجمعات لتلبية احتياجات المواطنين خلال العيد.

وأكد مدير المديرية أنه تم التنسيق مع شركة بوتاجاسكو وبتروجاس لتغطية جميع مناطق المحافظة خلال أيام عيد الفطر المبارك وتلبية احتياجات المواطنين من أسطوانات البوتاجاز، حيث سيتم تسكين مفتش مقيم بمستودعات البوتجاز الرئيسية للإشراف على التوزيع وتسليم حصص سيارات شباب الخريجين، كما سيتم تشغيل جميع المراكز والمكاتب وسيارات شباب الخريجين خلال أيام العيد.

وأضاف: سيتم تشغيل جميع المراكز بنسبة 100% يوم وقفة العيد، كما سيتم تشغيل جميع المراكز بنسبة 75% فى ثانى أيام العيد، وسوف تعمل المكاتب والمراكز وسيارات شباب الخريجين بنسبة 100% من طاقتها في ثالث أيام العيد، مشيراً إلى أنه سيتم تكثيف الحملات علي محطات تموين السيارات طوال أيام العيد للتأكد من توافر البنزين والسولار منعا لحدوث أزمات وتكدس المواطنين أمام المحطات.