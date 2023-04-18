الرئيس السيسى: العناصر المصرية كانت موجودة بالسودان طبقا لبروتوكول بيننا وبين الخرطوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أبريل 2023 02:23 صباحاً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه كان هناك اتصال مع أمين عام الأمم المتحدة خلال الأيام الماضية، حيث وجهنا نداء لاستعادة الهدوء والجلوس على مائدة الحوار للأشقاء في السودان سواء الجيش السوداني أو الدعم السريع.



وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته باجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن الاتصالات المكثفة بين مصر وقوات الدعم السريع والجيش السوداني تهدف إلى التأكيد على أهمية عناصرنا الموجودة في السودان، موضحا أن هذه العناصر المصرية كانت موجودة طبقا لبروتوكول بيننا وبين السودان.