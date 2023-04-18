الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بشأن درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الغربية، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

ولفتت إلى تكون الأتربة العالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد.

وأشارت إلى وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتتهيأ فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

وكشفت الأرصاد عن انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى يوم غد الأربعاء؛ حيث تنخفض الحرارة 6 درجات، مشددة على عدم تخفيف الملابس، وخاصة للأطفال خلال فترات الليل منعا للإصابة بنزلات البرد.

وتابعت: "من الممكن تخفيف الملابس وارتداء ملابس خريفية. او اصطحاب جاكت خفيف أثناء الخروج ليلا".