عاجل.. السيسى: الجلوس على طاولة المفاوضات ضرورى لإنهاء أزمة السودان (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء اليوم الاثنين، إن الجلوس على طاولة المفاوضات ضرورى لإنهاء الأزمة فى السودان.



جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء اليوم الاثنين، إن الجلوس على طاولة المفاوضات ضرورى لإنهاء الأزمة فى السودان. وأضاف الرئيس السيسى، خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن ما يحدث فى السودان هو شأن داخلى، ولانتدخل فى شؤون الدول الأخرى.







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