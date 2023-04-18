عاجل.. الرئيس السيسى: القوات المصرية متواجدة فى السودان بهدف التدريبات فقط

جدة - نرمين السيد - وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن القوات المصرية بالسودان لا تدعم طرفا على حساب آخر. وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسى على ضرورة أمن وسلامة قواتنا فى السودان.

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