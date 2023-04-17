الآلاف يؤدون صلاة تراويح ليلة القدر فى الجامع الأزهر (صور)

جدة - نرمين السيد - أدى آلاف المصلين، اليوم الإثنين، صلاة تراويح ليلة القدر، من الجامع الأزهر الشريف، حيث جاءوا من كل مكان لأداء صلاتى العشاء والتراويح، فى سكينة وخشوع.





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