محمد شريف يتقدم للأهلي بهدف "R2" فى شباك سموحة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 أبريل 2023 10:27 مساءً - سجل محمد شريف لاعب الأهلي هدف التقدم لفريق في شباك سموحة في الدقيقة 28 من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم الاثنين على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل محمد شريف هدف على طريقة "R2" في مرمى سموحة مستغلا عبور الكرة من كهربا ووصوله إليه وسجلها بطريقة مميزة

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي، محمد الشناوي في حراسة المرمى وخالد عبد الفتاح ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني في الدفاع، وعمرو السولية ومروان عطية واليو ديانج في الوسط ومحمد شريف وبيرسي تاو ومحمود كهربا في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كلا من ياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي لطفي وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر وأفشة ورأفت خليل وأحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف.

وجاء تشكيل سموحة لمواجهة الأهلي كالتالي، الهانى سليمان في حراسة المرمى، أحمد حكم، أحمد جمال، أحمد شوشة، محمد سعيد في الدفاع، محمود حليمو، ماليك بوعيو، دوكوا دودو، مصطفى سعد ميسي، حسين فيصل في الوسط، حسام حسن في الهجوم.