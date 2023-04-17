وزير الخارجية يشدد على ضرورة تكامل كافة الجهود للحفاظ على استقرار وسلامة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 أبريل 2023 08:23 مساءً - أجرى سامح شكري وزير الخارجية اتصالين هاتفيين اليوم الإثنين، مع محمود علي يوسف وزير خارجية جمهورية جيبوتي، ودينج داو القائم بأعمال وزير خارجية جنوب السودان، بشأن تطورات الأزمة الراهنة في السودان.

وأوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن هذين الاتصالين جاءا في اطار عضوية البلدين في الوفد الرئاسي المقرر إيفاده للسودان من قبل منظمة "إيجاد" للوساطة، بالإضافة إلى إعلان الرئيسين المصري والجنوب سوداني أمس عن استعداد البلدين للقيام بالوساطة بين الأطراف السودانية.