طلاب إعلام الشروق يطلقون حملة انستاباي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 أبريل 2023 08:23 مساءً - أطلقت مجموعة من الطلاب المعهد الدولى العالي للأعلام بأكاديمية الشروق حملة اعلانية لتطبيق “انستاباي Instapay” التي تقدمه شركة بنوك مصر، وذلك في اطار مشروعات تخرج قسم العلاقات العامة و الاعلان، تهدف الحملة إلى تعريف الجمهور بالتطبيق و خدماتة و كيفية استخدامه، و حث الجمهور و تأثير تلك النهضة غير المسبوقة علي مستقبل البنية التحتية للبنوك في مصر ، حيث انه التطبيق الاول من نوعه في مصر الذي يتيح للمستهلك التحويل اللحظي عن طريق خاصية IPN ، و ربط جميع الحسابات البنكية المختلفة ببعضها ، ويوفر خدمة عرض الرصيد و كشف الحساب المصغر لمختلف البنوك ، ويقدم خدمة التبرعات و يمكن استخدامة داخل و خارج مصر و كل هذه الخدمات مجانية بدون اي رسوم تحويل.

و يشارك في المشروع عدد من الطلبة والطالبات منهم نور هشام، و عزة كمال، و احمد زغلول، و يمنى عراقي ، و منة اشرف ، و يشرف على المشروع الدكتورة /هناء عكاشة واستاذ مساعد / امينه موسي تحت اشراف رئيس قسم العلاقات العامة و الاعلان الدكتورة/رشا حجازي ووكيل المعهد الدكتورة/ رباب عبدالرحمن و عميد المعهد الدكتورة/سهير صالح.