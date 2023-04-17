البابا تواضروس: أبناء الكنيسة الأرثوذكسية فى السودان بخير

وقال قداسة البابا تواضروس الثانى، إن الأمور بخير للجميع، وذلك ردا على سؤال حول أبناء الكنيسة الأرثوذكسية فى السودان وهل هناك أى مشكلات أم أن الأمور مستقرة.
كان قداسة البابا تواضروس الثانى قد ترأس صلوات قداس عيد القيامة المجيد مساء أول أمس السبت من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث أكد فى عظته إننا نصلى من أجل كل أحد ومن أجل النزاعات والصراعات والحروب الموجودة فى مواضع كثيرة، ونشكر الله على السلام الذى فى بلادنا، ونصلى من أجل كل إنسان يحتاج إلى الصلاة إن كان فى ضيقة أو مشكلة، وأننا نصلى من أجل البلاد التى تعرضت لزلازل وأزمات وكوارث، ومن أجل الإنسانية كلها.
واختتم قداسته حديثه بدعوة للجميع للتحلى بالعين الإيجابية لكى نستطيع أن نعمل معًا ونبنى مجتمعنا ووطننا ونفرح بعمل الله فى بلادنا العزيزة مصر.
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