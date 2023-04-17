رئيس حدائق الحيوان: 22 ألف زائر خلال إجازة شم النسيم

جدة - نرمين السيد - وقال "رجائى" اليوم الإثنين، إنه تم تقديم كافة وسائل الراحة ليستمتع الزوار بحديقة الحيوان، مشيدا بجهود العاملين بالحديقة، خصوصا خلال فترة الأعياد والإجازات.

وأضاف أن حديقة الحيوان بدأت فى استقبال زوارها منذ التاسعة صباحا وحتى الثانية والنصف عصرا بسعر 5 جنيهات فقط للتذكرة، لافتا إلى أن الحديقة شهدت اليوم إقبالا متوسطا بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان أنه تم دخول عدد من الحيوانات الجديدة للحديقة، مشيرا إلى أن كل الحيوانات القادمة للحديقة تتم بنظام التبادل فقط بدون تحميل أى أعباء مالية.

وأشار إلى أنه تم زيادة عدد اللافتات الإرشادية وابخرائط كدليل للحديقة لمساعدة الزوار أثناء التجول ورؤية جميع الحيوانات بسهولة وتوفير الخرائط الورقية الخاصة بالحديقة أثناء الزيارة.

ولفت الدكتور رجائى إلى أن حديقة الحيوان بالجيزة تتميز بالتنوع فى الحياة البرية، والتى تشمل على 4281 فصيلة من الحيوانات والطيور والزواحف، من ضمنها 3 آلاف نوع من الطيور و369 نوعا من الزواحف وباقى السلالات من الثدييات.