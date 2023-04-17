أمن الإسكندرية يستجيب لاستغاثة سيدة "مسنة" لنقلها لإحدى المستشفيات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 أبريل 2023 07:27 مساءً - فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية، الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة.

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بوجود (إحدى السيدات "مسنة" – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل)، تعانى من حالة مرضية وعدم قدرتها على الحركة لمعاناتها من السمنة المفرطة، وتعذر نقلها لإحدى المستشفيات، وعلى الفور إنتقلت قوات الإنقاذ التابعة لإدارة الحماية المدنية لمحل البلاغ، وأمكن إنزال السيدة من محل سكنها، وتم نقلها لإحدى المستشفيات.