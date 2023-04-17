احتفالا بعيد الفطر.. زيارتين إستثنائيتين لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 أبريل 2023 07:27 مساءً - بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 1444، وذكرى عيد تحرير سيناء، الموافق 25 إبريل لعام 2023، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

قررت وزارة الداخلية منح جميع النزلاء (زيارتين إستثنائيتين)، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 22/4/2023، على أن تُستكمل بعد إنتهاء الإجازة الرسمية حتى يوم الأربعاء الموافق 31/5/2023..، ولا تحتسبا الزيارتين الإستثنائيتين المشار إليهما ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.