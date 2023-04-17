عمرو موسي: بعض المصالح العربية قد تتعارض مع مصلحة مصر في السودان.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 أبريل 2023 06:29 مساءً - قال الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، اليوم الإثنين، إنه يتوقع سياسة ديناميكية من جانب مصر وجولات نشطة للدبلوماسية المصرية على مختلف مستوياتها، علنيا وسرا في المجالين العربي والأفريقي.

وقال عمرو موسى في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على تويتر:" إن بعض المصالح العربية قد تتعارض مع المصالح المصرية الأكثر عمقا في السودان، وكذلك الحال في أفريقيا، هنا يتوقع من مصر وقفة صريحة وجريئة إذ إن مصالحنا الحيوية في تلك المنطقة بأسرها أصبحت مهددة وعلى المحك. واحتمال استغلال إثيوبيا للوضع يفاقم مشكلة السد بالنسبة لنا" .

وأضاف عمرو موسى: "دور مصر في تجنيب السودان نتائج الأحداث الجارية يجب أن يكون أساسيا وصريحا. الصراحة مهمة مع إخواننا ومع غيرهم ممن نشطوا في موضوع السودان دائما او بالذات مؤخرا".

وتابع:" تكامل مصر والسودان تفرضه الطبيعة وتخلق معه مصالح مشتركة وإن افسدته سياسات خاطئة منذ خمسينات القرن الماضي وكذا مخططات أجنبية رأت في أي تقارب قويً البناء بينهما تهديد لمصالحها في القارة الأفريقية وجنوب العالم العربي. هكذا فشل التكامل".

وأوضح موسى أن ما يجري بالسودان من تدهور شامل وشروخ في بنائه السياسي والمجتمعي والعسكري ومواجهات دموية يطرح مخافة جدية على مستقبل السودان واستقلاله ووحدته وسلامة اراضيه وأمان شعبه، ويهدد استقرار القرن الافريقي ولجنوب العربي وكذلك امن مصر ومصالحها الحيوية.

وطالبت وزارة الخارجية الألمانية، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، طرفي الصراع في السودان بالتهدئة ووقف التصعيد.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيانها:" إنه تم تشكيل لجنة أزمات للاجتماع من أجل بحث الوضع في السودان، ومتابعة تطورات الأوضاع عن كثب".

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم العميق إزاء الاشتباكات العسكرية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

وحث أعضاء مجلس الأمن الأطراف على الوقف الفوري للأعمال القتالية، وإعادة الهدوء، ودعوا جميع الأطراف إلى العودة إلى الحوار لحل الأزمة الحالية في السودان.

وأشار الأعضاء إلى أهمية الحفاظ على وصول المساعدات الإنسانية وضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة.

القوات المسلحة السودانية

وجهت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية رسالة إلى الشعب السوداني، قائلة: "اقتربت ساعة النصر، نترحم على الأرواح البريئة التي أزهقتها هذه المغامرة المتهورة التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع المتمردة ودعواتنا للمصابين".