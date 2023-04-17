حجازى يتابع أوضاع البعثة التعليمية فى السودان

جدة - نرمين السيد - أجرى الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اتصالا هاتفيا، اليوم الإثنين، مع خالد أحمد محمد نصر الدين، رئيس البعثة التعليمية المصرية بدولة السودان الشقيق، للاطمئنان على أوضاع أفراد البعثة البالغ عددهم 151 مدرسا وإداريا، كما اطمأن على أوضاع الطلاب المصريين فى ظل الظروف الراهنة بالأراضى السودانية.





وقال الدكتور رضا حجازى، خلال الاتصال، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تواصل التنسيق الكامل مع وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، لمتابعة كل التفاصيل الخاصة بأوضاع البعثة فى السودان، واتخاذ الإجراءات المناسبة سواء حيال استمرار بقائهم هناك أو عودتهم.

وشدد الدكتور رضا حجازى، على أهمية التواصل المستمر لأفراد البعثة التعليمية المصرية والطلاب المصريين فى السودان مع السفارة المصرية فى الخرطوم.

يذكر أن البعثة التعليمية المصرية فى السودان تقدم خدماتها التعليمية بشكل أساسى لعدد 1060 طالبا سودانيا، بالإضافة إلى 35 طالبا مصريا من بينهم 21 طالبا بمرحلة الثانوية العامة و14 طالبا بمختلف مراحل صفوف النقل.

كما يبلغ اجمالى عدد المدارس المصرية بدولة السودان الشقيق 9 مدارس موزعة ما بين مدارس للتعليم الأساسى والثانوى الأكاديمى، وهى: مدرسة جمال عبد الناصر للتعليم الأساسى بحلفا الجديدة، المدرسة الأهلية الثانوية بعطبرة، مدرسة التكامل الثانوية بحلفا الجديدة، مدرسة سنكات الثانوية الصناعية، مدرسة أم ضوبان الثانوية الزراعية، مدرسة الجيلى الصناعية وتعليم أساسى بالجيلى، مدرسة ناصر العربية الثانوية وتعليم أساسى بجبل الأولياء، مدرسة الشجرة العربية الثانوية وتعليم أساس بالخرطوم ومدرسة الهرسة العربية الثانوية وتعليم أساسى فى مدينة ود مدنى.