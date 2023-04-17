بروتوكول تعاون بين مؤسسة «حياة كريمة» وجمعية «الأورمان» (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقعت مؤسسة "حياة كريمة" وجمعية الأورمان بروتوكول تعاون، بهدف التمكين الاقتصادى لـ 2000 مستحق فى جميع المحافظات بتكلفة 60 مليون جنيه، من خلال مشاريع إنتاجية لتمكين الحالات غير القادرة اقتصاديًا والمستحقة للدعم، وذلك فى إطار انطلاقة المؤسسة فى ملف التمكين الاقتصادى، والذى يأتى كأول خطوة فى إطلاق مبادرة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى "600 ألف باب رزق" للتمكين الاقتصادى.





يأتى ذلك فى إطار توحيد جهود مؤسسات التحالف الوطنى تحت هدف واحد وهو تنمية المجتمع المصرى وتحقيق أولويات عملية التنمية الشاملة، وتنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فى المؤتمر الأول للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى يناير 2023، بضرورة مد جسور التعاون مع منظمات المجتمع المدنى لتقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية. وقع البروتوكول المهندس حسام القبانى رئيس مجلس إدارة جمعية دار الأورمان، وعهود وافى نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، وبحضور مؤسسات التحالف الوطنى. يهدف بروتوكول التعاون تنسيق الجهود المبذولة والمساعدة فى تمكين الأسر من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدرتها فى أعمال منتجة تساهم فى تحقيق حياة كريمة لأسرهم وتوفير فرص عمل للحالات المستفيدة وإخراجها من دائرة الاحتياج إلى الاكتفاء والإنتاج. وتعد مبادرة 600 ألف باب رزق نموذج جديد لتحويل الفئات المستحقة للرعاية من مستهلكين إلى منتجين قادرين على تلبية احتياجاتهم المعيشية وتوفير سلعهم الأساسية عن طريق اتاحة فرص العمل لهم ويأتى ذلك فى إطار توحيد جهود مؤسسات التحالف الوطنى تحت هدف واحد وهو تنمية المجتمع المصرى وتحقيق أولويات عملية التنمية الشاملة.

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