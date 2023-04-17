ينظمها صندوق تحيا مصر استعداداً لعيد الفطر.. معارض مبادرة دكان الفرحة تفتح...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 أبريل 2023 03:29 مساءً - توفير 25 ألف قطعة ملابس لصالح 2500 أسرة في محافظتي الغربية وأسوان

تامر عبد الفتاح: نسعى لإدخال روح والبهجة والسعادة على أكبر عدد من الأسر المستحقة قبل العيد

يستمر صندوق تحيا مصر للأسبوع الرابع على التوالي في تنظيم معارض مبادرة دكان الفرحة في مختلف محافظات الجمهورية لتوفير الملابس للأسر الأولى بالرعاية لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتنظيم عدد من معارض المبادرة في المحافظات لرفع عبء توفير ملابس العيد عن كاهل الأسر المستهدفة.

وقال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن مبادرة دكان الفرحة تسعى لإدخال روح البهجة والسعادة على الأسر المستحقة عبر استغلال المساهمات العينية المقدمة للصندوق من ملابس وأغطية ومفروشات وغيرها من احتياجات المعيشة، من خلال معارض تسمح لرب الأسرة اختيار ما يناسب كل أفراد أسرة بحرية تامة .

وأضاف أن الصندوق نظم معرضي دكان الفرحة خلال اليومين الماضيين في محافظتي الغربية وأسوان لتوفير ملابس العيد وغيرها من هدايا المبادرة لصالح 2500 أسرة بالمحافظتين.

وأوضح عبد الفتاح أن معرض محافظة الغربية تضمن 10 ألاف قطعة ملابس استفادت منها 1000 أسرة من الأسر المعد لهم دراسة حالة اجتماعية بالتعاون مع جمعية الأورمان، كما تضمن معرض محافظة أسوان 15 ألف قطعة ملابس، فضلا عن 1500 بطانية و8000 قطعة مفروشات و12000 لعبة أطفال 9000 قطعة أدوات مكتبية ومدرسية لصالح 1500 أسرة مستحقة بالتعاون مع جمعية أم القرى.

وأوضح عبد الفتاح أن مبادرة دكان الفرحة تم تدشينها في شهر إبريل عام 2019، وتعمل المبادرة بجانب تجهيز العرائس على تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، مع مراعاة الجانب المعنوي بحيث يتم إتاحة الفرصة لكل طالب لاختيار القطع المناسبة بحرية تامة دون مقابل.

ونجحت المبادرة خلال الفترة الماضية في توفير أكثر من 1.5 مليون قطعة ملابس جديدة استفاد منها ما يقرب من 500 ألف مواطن، مشيرا إلى أن الصندوق يستهدف تنفيذ أكبر حملة كساء في المرحلة الجديدة من المبادرة لتوفير الملابس لصالح مليون مواطن مستحق بأكثر من مليوني قطعة ملابس.