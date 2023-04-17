محافظ القاهرة يشارك المواطنين احتفالهم بشم النسيم (صور)

جدة - نرمين السيد - شارك محافظ القاهرة خالد عبدالعال، المواطنين احتفالهم بشم النسيم بالحديقة الدولية ووزع الورود والحلوى والألعاب على الأطفال المتواجدين بها وسط إقبال كثيف من المواطنين.





وأكد عبدالعال خلال جولته التفقدية اليوم الاثنين، لمتابعة استعدادات الحدائق لشم النسيم ضرورة توفير سبل الراحة للمواطنين المحتفلين بشم النسيم وتوزيع حقائب لجمع المخلفات بها، للحفاظ على نظافة الحديقة، موجها رؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد وتكثيف الحملات على مدار اليوم للتأكد من توافر كل الخدمات.



وطالب مديرية الصحة بالتنسيق مع مديريتى التموين والطب البيطرى باتخاذ كافة التدابير الوقائية بمناسبة شم النسيم وأعياد الربيع مع تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها والمخابز ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين والأسواق؛ للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للاستهلاك وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة؛ حفاظا على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأوضح أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على تلقى بلاغات المواطنين عن أية مخالفات على مدار 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 15496 لاتخاذ الإجرءات القانونية ضد المخالفين على الفور.