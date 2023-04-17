أخبار مصرية

هيئة الدواء تهنئ الشعب المصري بمناسبة عيد شم النسيم

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 أبريل 2023 12:29 مساءً - تتقدم أسرة هيئة الدواء المصرية بالتهنئة القلبية الحارة للشعب المصري العظيم بمناسبة عيد شم النسيم، داعين الله أن يستمتع أبناء مصر بأجواء الربيع المبهجة، والتنزه بالحدائق والمنتزهات العامة، وأن تعم الفرحة والاحتفالات كامل ربوع الوطن.

كما تحذر من الإفراط في تناول الأسماك المملحة، والتأكد من سلامة مصدرها، وقيام مرضى الضغط المرتفع والأمراض المزمنة باستشارة الطبيب المعالج، والالتزام ببرنامج الطعام الذي يسيرون عليه منذ بداية شهر رمضان الكريم.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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