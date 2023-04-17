وزير التعليم العالى يشهد فعاليات قرعة موسم الحج لهذا العام 2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 أبريل 2023 12:29 مساءً - شهد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى فعاليات القرعة العلنية الخاصة بموسم الحج لهذا العام 2023 للعاملين بديوان عام وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمعاهد التابعة لها والجامعات الحكومية والأهلية، والجامعات التكنولوجية، بحضور أ. أحمد الشيخ الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، د. محمد سمير حمزة رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، أ. السيد عطا رئيس قطاع التعليم، د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أ.محمد أبوزيد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وممثلو كافة قطاعات الوزارة والمعاهد التابعة لها، والعاملون بالوزارة، وبعض المتقدمين للترشيح لأداء الحج، وذلك بمقر الوزارة.

وهنأ الوزير الفائزين بأداء الحج متمنيًا لهم التوفيق والقبول، كما وجه التهنئة للسادة الحضور بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، معلنًا فوز (3) موظفين من ديوان عام الوزارة والمعاهد التابعة لها، بالإضافة إلى (3) موظفين احتياطيين، مشيرًا إلى فوز (1) موظفًا من قطاع البحث العلمى، بالإضافة إلى (1) موظفًا احتياطيًا، وفوز (5) موظفين من أكاديمية البحث العلمى والمراكز البحثية، وهى: المركز القومى للبحوث، معهد بحوث أمراض العيون، الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، المعهد القومى للمعايرة، بالإضافة إلى (4) موظفين احتياطيين.

كما أعلن د. أيمن عاشور فوز (10) أعضاء هيئة تدريس بالجامعات المصرية وهم: (2) بجامعة دمياط، (5) بجامعة القاهرة، (1) جامعة الإسكندرية، (1) الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، (1) جامعة الأقصر، بالإضافة إلى (10) أعضاء هيئة تدريس احتياطيين، معلنًا فوز (2) موظفين بالجامعات التكنولوجية، (1) بجامعة برج العرب التكنولوجية، (1) جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، بالإضافة إلى (2) موظفين احتياطيين، مشيرًا إلى فوز(1) موظفًا بالمجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف الوزير فوز (13) موظفًا بالجامعات الحكومية، (2) بجامعة قناة السويس، (1) بجامعة المنوفية، (3) بجامعة بنها، (1) بجامعة الإسكندرية، (1) بجامعة جنوب الوادى، (1) بجامعة المنيا، (1) بجامعة الإسكندرية، (1) بجامعة المنوفية)، (1) بجامعة عين شمس، (1) جامعة حلوان، بالإضافة إلى (5) موظفين احتياطيين.

ومن جانبه، أشار أ. أحمد الشيخ إلى أن إجمالى المتقدمين لهذا العام 266 مرشحًا موزعين على النحو التالى: ("15" ديوان عام وزارة التعليم العالى والمعاهد الحكومية، "3" قطاع البحث العلمى، "9" أكاديمية البحث العلمى والمراكز البحثية، "84" موظفًا بالجامعات الحكومية والأهلية، و"144" عضو هيئة تدريس بالجامعات الحكومية والأهلية، "10" الجامعات التكنولوجية، "1" المجلس الأعلى للجامعات)، موضحًا أن عدد التأشيرات بلغ 35 تأشيرة هذا العام مقارنة بـ 5 تأشيرات فقط العام الماضى موزعة على النحو التالى: ("3" ديوان عام وزارة التعليم العالى والمعاهد الحكومية، "1" قطاع البحث العلمى، "5" أكاديمية البحث العلمى والمراكز البحثية، "13" موظفًا بالجامعات الحكومية والأهلية، و"10" أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية والأهلية، "2" الجامعات التكنولوجية، "1" المجلس الأعلى للجامعات).